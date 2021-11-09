Мясников предупредил о возможном развитии генетических болезней у детей после COVID-19

Коронавирус может стать причиной раннего развития тяжелых генетических заболеваний у детей, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» телеведущий и врач Александр Мясников.

«COVID-19 способен ускорить хронические заболевания у детей, заложенные генетически. Но в первую очередь коронавирус провоцирует развитие синдрома Кавасаки, то есть острое воспаление сосудов c поражением коронарных артерий. Что касается синдрома мультисистемного воспаления, который является последствием коронавируса у детей, он может возникнуть не только после ковида, но и после других вирусных инфекций — ветрянки, кори, гриппа», — рассказал он.

По словам медика, дети стали чаще болеть коронавирусом, однако тяжелых случаев протекания болезни зафиксировано не так много. Мясников добавил, что есть дети, которые не подвержены COVID-19, а есть те, кто могут болеть только в тяжелой форме, как взрослые. Эксперт добавил, что в США на сегодняшний день иммунизировано намного больше детей, чем в России.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что состав вакцин против коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» универсален, эти препараты можно рассмотреть для вакцинации детей.