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В России впервые с 12 января выявили менее 20 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за сутки госпитализировали 2 203 человека с коронавирусом

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

В России за минувшие сутки госпитализировали 4 932 человека с коронавирусом, что на 48,5% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом за последние 24 часа в стране зарегистрировано 19 660 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 17 803 503.

По выздоровлении от болезни были выписаны за сутки 47 229 человек, всего — 16 737 206.

Скончались за сутки от инфекции 339 пациентов, за все время эпидемии — 368 025.

В течение последних суток в Москве выявлено 708 заболевших (за все время — 2 737 501), в Санкт-Петербурге — 980 (1 498 269), в Московской области — 212 (959 178).

Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» от COVID-19 стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных лиц. Результаты исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом опубликовал журнал The Lancet.

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Коронавирус 2019-nCoV
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