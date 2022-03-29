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Иммунолог Крючков заявил, что объявить завершение пандемии можно лишь после года наблюдений

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Врачи смогут официально объявить об окончании пандемии лишь после определенного периода наблюдений, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об этом сообщается в эфире радио Sputnik.

Весной текущего года наметился спад заболеваемости коронавирусом, но данное обстоятельство не свидетельствует о завершении пандемии в скором времени, сказал он.

На основании информации о числе новых случаев заражения, полученных весной и летом, нельзя судить о последующей динамике распространения вируса, подчеркнул эксперт.

«Относительно невысокая заболеваемость в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике», — отметил Крючков.

Как считает иммунолог, нужно не меньше одного года наблюдений, чтобы сделать вывод касательно финала пандемии и объявления коронавируса обычной сезонной инфекцией.

Ранее стало известно, что в России за сутки госпитализировали 2 203 человека с коронавирусом. При этом впервые с 12 января текущего года выявили менее 20 тыс. случаев коронавируса за сутки.

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Коронавирус 2019-nCoV
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