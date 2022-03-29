Иммунолог Крючков заявил, что объявить завершение пандемии можно лишь после года наблюдений

Врачи смогут официально объявить об окончании пандемии лишь после определенного периода наблюдений, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об этом сообщается в эфире радио Sputnik.

Весной текущего года наметился спад заболеваемости коронавирусом, но данное обстоятельство не свидетельствует о завершении пандемии в скором времени, сказал он.

На основании информации о числе новых случаев заражения, полученных весной и летом, нельзя судить о последующей динамике распространения вируса, подчеркнул эксперт.

«Относительно невысокая заболеваемость в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике», — отметил Крючков.

Как считает иммунолог, нужно не меньше одного года наблюдений, чтобы сделать вывод касательно финала пандемии и объявления коронавируса обычной сезонной инфекцией.

Ранее стало известно, что в России за сутки госпитализировали 2 203 человека с коронавирусом. При этом впервые с 12 января текущего года выявили менее 20 тыс. случаев коронавируса за сутки.