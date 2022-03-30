Казахстан получил от России проект соглашения о признании вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом заявила заместитель главы казахстанского минздрава, главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает ТАСС.

«В принципе это отработанный проект соглашения, остаются формальности», — сказала она.

Есмагамбетова выразила надежду на то, что документ будет подписан в ближайшее время.

В декабре прошлого года глава минздрава Казахстана Алексей Цой заявил, что в республике готовы признать российские сертификаты вакцинации от коронавируса. Министр сообщал, что со стороны республики готовность 100-процентная, со стороны Российской Федерации — прорабатываются вопросы законодательного урегулирования.

В феврале текущего года Казахстан стал первой страной, признавшей вакцину от коронавируса для детей «Спутник-М».