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В Тюмени подозреваемого в убийстве 8-летней девочки Бережного будут судить присяжные

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Суд присяжных будет рассматривать дело в отношении россиянина Виталия Бережного, который подозревается в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Отмечается, что о рассмотрении дела присяжными заседателями ходатайствовал сам подсудимый. Известно также, что Тюменский областной суд продлил Бережному срок содержания под стражей до 20 сентября 2022 года.

Первое судебное заседание по его делу состоится 18 апреля. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

Согласно информации следователей, 30 июня 2021 года Виталий Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени увидел маленькую девочку, обманом заманил ее к себе в съемную квартиру в том же доме и убил ее. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 августа у озера в 2,5 км от дома, где она проживала.

Ранее сообщалось, что Бережной заявил, что из него пытками вытаскивали признания об убийстве девочки.

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