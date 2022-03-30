В России за сутки госпитализировали 4 299 человек с коронавирусом

В России за минувшие сутки госпитализировали 4 299 человек с коронавирусом, что на 12,8% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом за последние 24 часа в стране зарегистрировано 20 145 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 17 823 648.

По выздоровлении от болезни были выписаны за сутки 51 085 человек, всего — 16 788 291.

Скончались за сутки от инфекции 352 пациента, за все время эпидемии — 368 377.

В течение последних суток в Москве выявлено 1 165 заболевших (за все время — 2 738 666), в Санкт-Петербурге — 1 084 (1 499 353), в Московской области — 414 (959 592).

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в РФ является позитивной.

Также доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов рассказал, что штамм COVID-19 «омикрон» начинает обретать формы обычного ОРВИ.