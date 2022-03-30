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Россияне с 1 апреля смогут подать заявления на туристические визы во Францию

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Франция с 1 апреля снимет связанные с пандемией ограничения для получения туристических виз гражданами РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское посольство.

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей, — уточнили в дипломатическом представительстве.

Поясняется, что с нового месяца соотечественники смогут обращаться в посольство за визами без каких-либо ограничений из-за коронавируса.

Однако россиянам напомнили, что предоставленная виза не значит, что автоматически можно прибыть во Францию.

«Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе», — добавили в пресс-службе.

Ранее власти Египта временно отменили штрафы для россиян за просроченные визы.

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