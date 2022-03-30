МЧС опровергло информацию об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов

Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло появившуюся в сети информацию об эвакуации жителей региона из-за установки «диверсантами» меток для корректировки огня по жилым домам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В социальных сетях массово распространяется ложная информация, в том числе со ссылкой на МЧС России о так называемых метках, которые устанавливают «диверсанты» в населенных пунктах для корректировки огня по жилым домам», — заявили в ведомстве.

Также в МЧС назвали поддельными копии документов о готовящейся эвакуации жителей региона.

Вечером 29 марта в Белгородской области произошло несколько взрывов. В результате одного из них пострадали четверо военнослужащих — снаряд взорвался на территории временного военного городка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной взрывов под Белгородом стал пожар на складе боеприпасов.