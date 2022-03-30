Эксперт по недвижимости посоветовал инвестировать в мотели и мини-гостиницы

Введение нулевого НДС для гостиничного бизнеса и повышенный интерес к внутреннему туризму делают индустрию гостеприимства интересным объектом как среднесрочных, так и долгосрочных инвестиций, рассказал «Газете.Ru» президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

По его словам, до введения санкций гостиничные форматы были интересны, прежде всего, в долгосрочных стратегиях, поэтому до сих пор они развивались благодаря иностранным инвестициям или в рамках государственных проектов. Так, число гостиниц, санаториев, мотелей и кемпингов в России за последние десять лет увеличилось более чем в два раза — с 12 до 28 тыс.

«Но, очевидно, что рост внутреннего туризма потребует значительно увеличить номерной фонд, диверсифицировав его по уровню комфорта», — добавил Кулаков.

Частным инвесторам, готовым сегодня вложиться в индустрию гостеприимства, можно рекомендовать именно мотели и мини-гостиницы.

«Сегодня малые форматы развиты, в основном, в Санкт-Петербурге и Сочи. В Петербурге доля мини-отелей составляет 40% от всего номерного фонда, в Сочи это значение приближается к 50%.

Количество мотелей в России еще меньше – сегодня официально работает меньше 500, при том что автотуризм по внутренним направлениям получает в ближайшие годы дополнительные стимулы.

Определенным препятствием для инвестирования в гостиничную индустрию является отсутствие достоверной информации о реальной рентабельности мотелей, придорожных гостиниц и мини-отелей эконом-класса. Хотя именно в этом сегменте можно ждать быстрой окупаемости при правильно выбранной локации», — уверен Кулаков.

Желающим вложиться в подобные объекты размещения Кулаков советует, ко всему прочему, обращать внимание на назначение земельного участка и юридический статус строения. Так, в России распространена практика, когда жилой дом используется в качестве мини-гостиницы. Инвестиции в такой объект окажутся впоследствии ничем не защищенными, говорит он.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие трудности испытывают российские отельеры из-за санкций и ухода иностранных серверов бронирования с отечественного рынка.