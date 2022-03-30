СМИ узнали, что европейская мафия наладила торговлю беженками с Украины

В Европе заявили об активизации местной мафии для торговли беженками с Украины, которых пытаются захватить для вовлечения в занятие проституцией. Об этом сообщает испанская газета Vanguardia.

«Отчаяние, растерянность и голод являются питательной средой для мафии, пытающейся захватить украинских женщин, считающихся люксовым товаром на рынке проституции из-за телосложения и красоты», — пишет издание.

По ее данным, правоохранительные органы уже получали информацию об исчезновении людей из центров размещения беженцев и расследуют эти обращения. Газета со ссылкой на полицию также сообщает, что члены преступных группировок обмениваются данными о местах поиска потенциальных жертв и направляют в центры вербовщиков. Последние предлагают беженкам работу в других странах в сфере туризма, гостиничного или модельного бизнеса.

В дальнейшем, по прибытии в пункт назначения, им сообщают о долге за перемещение и вынуждают оплатить его, занимаясь проституцией. Источники издания также призывают обратить внимание на угрозы для детей-беженцев, которые могут быть обмануты и вовлечены, например, в попрошайничество.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что число беженцев с Украины, покинувших свои дома в связи с началом российской военной операции, составляет уже 4 млн.