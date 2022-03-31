В России за сутки госпитализировали 3 855 человек c COVID-19

В России за минувшие сутки госпитализировали 3 855 человек с коронавирусом, что на 10,3% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом за последние 24 часа в стране зарегистрировано 19 277 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 17 842 925.

По выздоровлении от болезни были выписаны за сутки 50 496 человек, всего — 16 838 787.

Скончались за сутки от инфекции 345 пациентов, за все время эпидемии — 368 722.

В течение последних суток в Москве выявлено 1 130 заболевших (за все время — 2 739 796), в Санкт-Петербурге — 931 (1 500 284), в Московской области — 392 (959 984).

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что COVID-19 станет последней пандемией в истории человечества. При этом глава организации отметил, что пока не ясно, когда закончится нынешняя пандемия и каков будет итоговый ущерб.