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Суд на Урале отправил на 5 лет в колонию женщину, прятавшую полгода дочь в шкафу

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РИА «Новости»

Карпинский городской суд (Свердловская область) отправил в колонию на пять лет женщину, которая на протяжении полугода с рождения — с конца апреля 2020 года— прятала собственную дочь в шкафу, моря ее голодом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Кроме того, женщину обязали выплатить штраф в размере 60 тыс. рублей. Она отправится в колонию после того, как ее среднему ребенку исполнится 14 лет.

Представитель гособвинения просил назначить шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, Юлия родила девочку дома самостоятельно, не ухаживала за младенцем, надолго оставляла ее в квартире одну, не давала ей воды и еды.

В семье уже воспитывались двое детей – именно 13-летний старший брат и спас малышку, подкармливая ее тайком детскими смесями. Средняя, трехлетняя дочка иногда рассказывала воспитателям в детском саду, что у нее дома «живет живая кукла». Но ее словам никто не придавал значения.

После того, как девочку все же удалось обнаружить, ее на вертолете доставили в Екатеринбург, где ребенка выхаживали три реаниматолога. Она набрала вес, и ее выписали из больницы. Впоследствии ее передали родственникам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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