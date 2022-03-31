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Роспотребнадзор предложил отменить ПЦР-тесты для россиян при пересечении сухопутных границ

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Роспотребнадзор предложил отменить тестирование на коронавирус для въезжающих в страну по суше граждан России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Также таким гражданам не потребуется заполнять анкету прибывающего на портале госуслуг.

Документ позволит беспрепятственно перемещаться гражданам государств – членов ЕАЭС при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в середине марта в Москве были отменены ковидные ограничения, действовавшие с весны 2020 года. Так, в городе перестал быть обязательным масочный режим, измерение температуры работников предприятий и организаций, установка разделительных перегородок на рабочих местах. В регионах также постепенно снимают коронавирусные ограничения. Подобные снятия ограничений последовали и в других городах России.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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