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Стала известна дата запрета работы сервиса «Яндекс.Такси» в Эстонии

Правительство Эстонии с 11 апреля запретит работу «Яндекс.Такси»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Правительство Эстонии приняло решение запретить на территории страны деятельность Yandex N. V. с 11 апреля. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, сообщает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

«Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии», — заявила она.

Премьер Эстонии добавила, что ее страна выступила с инициативой о том, что ввести санкции в отношении компании на территории Евросоюза.

Эстонские интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex N. V., которые связаны с сервисами такси. Помимо этого, в магазинах приложений должны ограничить возможность загрузки приложений Yandex и прекратить обновлять приложения.

16 марта стало известно, что Тигран Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., как и свои должности в голландских дочерних структурах компании на фоне включения в список санкций ЕС.

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