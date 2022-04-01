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Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования «Спутника М» для детей 6–11 лет

Исследования вакцины «Спутник М» для детей 6–11 лет начнутся через неделю в Москве

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Исследования вакцины от коронавируса «Спутник М», предназначенной для детей в возрасте от шести до 11 лет, пройдут в Москве в конце следующей недели. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках. <...> Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — рассказал он.

По словам Гинцбурга, исследования с участием детей данной возрастной категории пройдут так же, как и с участием подростков.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что обязательной вакцинации детей от COVID-19 не будет.

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Коронавирус 2019-nCoV
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