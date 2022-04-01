В Москве в пятницу ожидается до +3°С и небольшие осадки

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 1 апреля, температура поднимется до +3°С. В столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки на юге, а также гололедица, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-1°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -6...-4°С. Будет облачно и выпадет мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается гололедица. В пятницу вечером будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 743 мм рт. ст., а ночью — 740 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале апреля в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега. Леус отметил, что на этой неделе серьезного потепления не ожидается, а температура будет находиться на уровне 0...+3°С днем и -1...-6°С ночью.