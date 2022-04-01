Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

В Москве в пятницу ожидается до +3°С и небольшие осадки

Слушать
Остановить
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 1 апреля, температура поднимется до +3°С. В столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки на юге, а также гололедица, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-1°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -6...-4°С. Будет облачно и выпадет мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается гололедица. В пятницу вечером будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 743 мм рт. ст., а ночью — 740 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале апреля в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде мокрого снега. Леус отметил, что на этой неделе серьезного потепления не ожидается, а температура будет находиться на уровне 0...+3°С днем и -1...-6°С ночью.

Все новости на тему:
Погода в Москве
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+