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В Курской области ввели режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам политика, он связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил ему помощь.

«Вячеслав Владимирович поблагодарил за предложение, но сказал, что всего хватает: справляются сами при содействии федеральных структур», — написал Старовойт.

Он отметил, что Курская область всегда готова поделиться с соседними регионами запасами топлива, которых хватит на несколько недель.

Рано утром в пятницу, 1 апреля, как заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, два вертолета Вооруженных сил Украины совершили два авиаудара в Белгороде, в результате чего на городской нефтебазе начался пожар. Огонь распространился на резервуары с топливом на АО «Белгороднефтепродукт», возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на нефтебазе в Белгороде возникла угроза распространения огня.

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