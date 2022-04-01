В Совфеде объяснили, почему системы ПВО не смогли зафиксировать вертолеты в Белгороде

Системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение украинских вертолетов, совершивших удары по нефтебазе в Белгороде, так как они летели слишком низко. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий уточнил, что системы ПВО и радары фиксируют воздушные средства на более высоких расстояниях, по большей части они защищают от ракет и самолетов.

При этом Джабаров призвал нанести ответный удар на военный аэродром, откуда вертолеты вылетели в Белгород.

«Я уверен, чтобы будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах», — сказал сенатор.

Рано утром в пятницу, 1 апреля, как заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, два вертолета Вооруженных сил Украины совершили два авиаудара в Белгороде, в результате чего на городской нефтебазе начался пожар. Огонь распространился на резервуары с топливом на АО «Белгороднефтепродукт», возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее сообщалось, что все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде.