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В России выявлено 19 164 случая заражения коронавирусом за сутки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России за минувшие сутки госпитализировали 3 754 человек с коронавирусом, что на 2,6% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом за последние 24 часа в стране зарегистрировано 19 164 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 17 862 089.

По выздоровлении от болезни были выписаны за сутки 45 998 человек, всего — 16 884 785.

Скончались за сутки от инфекции 342 пациента, за все время эпидемии — 369 064.

В течение последних суток в Москве выявлено 1 038 заболевших, в Санкт-Петербурге — 958 (за все время — 1 501 242), в Московской области — 559 (960 543).

Ранее врач-диетолог назвал опасные для переболевших коронавирусом продукты.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор с 1 апреля отменит тестирование на COVID-19 для въезжающих по суше граждан стран Евразийского экономического союза.

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Коронавирус 2019-nCoV
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