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Россиянин убил подростка из-за рыбы

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Во Владимирской области коллегия присяжных вынесла вердикт о виновности 38-летнего мужчины в убийстве 15-летнего подростка, сообщает региональный СУ СК.

Ночью 6 июля 2020 года юноша вместе с отцом отправились на водоем Владимирской области, чтобы ловить рыбу, которую там выращивали для продажи и платной рыбалки. Владелец — обвиняемый мужчина — знал о кражах, поэтому спрятался в кустах с охотничьим ружьем, чтобы вычислить вора. Отец решил подойти к пруду, его сын спрятался. Увидев, что вокруг водоема кто-то ходит, обвиняемый выстрелил в воздух. Мужчина испугался и побежал, тот погнался за ним. По дороге он заметил прятавшегося в кустах подростка. Мужчина прицельно выстрелил, в результате чего школьнику были нанесены многочисленные огнестрельные ранения. Он умер в больнице.

Подсудимый не признал вину. Он настаивает на том, что смерть была причинена по неосторожности. Коллегия присяжных не согласилась с его доводами, поэтому на основании доказательств вынесла вердикт о виновности бизнесмена.

Ранее выяснилось, что Новоалтайске муж год хранил расчлененное тело жены в подвале.

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