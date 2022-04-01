Источник: в Белгородской области упал украинский снаряд

В селе Никольское Белгородской области упал артиллерийский снаряд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Снаряд, выпущенный с территории Украины, упал на территорию плодопитомника в селе Никольское Белгородской области. Жертв и разрушений нет», — заявил источник.

Утром 1 апреля губернатор региона сообщил, что два вертолета ВСУ нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший резервуары с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места.

К 12.35 мск стало известно, что пожарным удалось ликвидировать возгорание в половине из горящих резервуаров.

По данным местных СМИ, в результате обстрела была повреждена одна из типографий и предприятие «Техсапфир».