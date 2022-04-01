Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Эксперт рассказал, кому не стоит инвестировать в криптовалюту

Слушать
Остановить

Геополитическая обстановка заставляет россиян искать новые способы вложения накоплений, но криптовалюты для непрофессиональных инвесторов — сомнительный выбор, рассказал «Газете.Ru» эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

«Если вы не профессиональный инвестор, не игрок на рынке криптовалют, а дилетант, как большинство из нас, в криптовалюты вкладываться нельзя ни в коем случае. Это необычный рынок, для профессионалов он крайне интересен, но для дилетантов гораздо сложнее, чем традиционный фондовый рынок, риск потери там намного выше», — сказал он.

Технически рубли, которые сейчас лежат на счетах россиян, «никуда не денутся», отмечает эксперт. Платежная инфраструктура работает стабильно: рубли не пропадут и не обнулятся.

Из-за нестабильности ситуации давать советы, куда вложить средства, сложно, однако спонтанных и экзотических решений лучше избегать. Рынок криптовалют может стать ближе непрофессиональным инвесторам в случае легализации в РФ, но его риски никуда не денутся.

«Сейчас позиции правительства и ЦБ по криптовалютам сближаются. Думаю, что компромисс будет найден, тем более что мы наблюдаем ускорение работы регуляторов по криптовалютам во многих странах, в том числе в США. На мой взгляд, разумно было бы легализовать криптовалюты на условиях максимально жесткого контроля в точках взаимодействия криптовалют с фиатными (традиционными), а также использования современных технологических инструментов для отслеживания трафика», — заключил Достов.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что у творческих россиян появилась возможность больше зарабатывать.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+