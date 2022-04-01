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Глава ФНПР Шмаков о итогах опроса ВЦИОМ: россияне поддержали президента

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Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал, почему растет рейтинг поддержки президента и политических институтов России.

«Рост рейтингов говорит о том, что все действия президента с момента начала спецоперации на Украине поддерживаются абсолютным большинством россиян», — заявил он.

Шмаков подчеркнул, люди понимают и меры по противодействию агрессивного экономического нападения на Россию, когда против страны введены санкции, которые призваны вообще изолировать Россию. В качестве примера он привел переход всех расчетов на рубли в условиях.

Так, глава ФНПР рассказал, что Запад пытается не платить за поставляемые из России товары и услуги. По его словам, Запад хочет покупать российские товары, в частности, газ валютой, а после этого тут же арестовывать эту сумму. То есть забирать даром.

«Все эти действия люди понимают. Они поддерживают своего президента, который решительно отстаивает интересы своего государства и своего народа. Поэтому он и народный президент», — отметил он.

Это не удивительный рост популярности и доверия президенту, считает Шмаков. Он подчеркнул, что люди видят, что президент находится на своем месте и решительно борется с врагами.

«Это противостояние предстоит долгое, но в нем нужно быть решительным, твердым и наносить самые болезненные удары по врагам», — заключил глава ФНПР.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 79% россиян одобряют действия президента России Владимира Путина в период с 21 по 27 марта 2022 года (признание независимости ЛНР и ДНР, начало спецоперации РФ на Украине). Также 81% участников опроса ответили, что доверяют президенту.

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