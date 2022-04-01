Российские профсоюзы выступили с обращениями к лидерам западных профсоюзных организаций

Российские профсоюзы выступили в поддержку западных профсоюзных организаций и выразили солидарность в борьбе против санкционной политики Запада.

Так, председатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей Безымянных в своем обращении отметил, что манипулируя общественным мнением, руководители США и стран ЕС пытаются использовать ситуацию для достижения своих политических амбиций.

«Мы, российские трудящиеся, уже многие годы находимся под действием различных санкций, но благодаря значительной поддержке своего государства пережили все эти невзгоды, переживем и эти в это сложное время.

Горняки и металлурги России с тревогой воспринимают информацию о резком ухудшении социально-экономического положения наших коллег из других стран. Мы знаем, что вы полностью дезинформированы о происходящем на Украине. Пусть позже, но вы обязательно узнаете всю правду», — заявил он.

В свою очередь, председатель Росхимпрофсоюза Александр Ситнов выразил уверенность в том, что одобрения действий их руководства у жителей стран Европы и США нет.

«Теперь там наступает понемногу просветление умов. Жизнь просветляет. Серьезные проблемы в Европе уже возникли у перевозчиков, аграриев, рыбаков и даже в туристической отрасли. Следствием стали забастовки и другие протестные акции в Испании, Германии, Албании, Италии, Франции и других странах», — говорится в его обращении.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин также обратился к лидерам профсоюзов стран Евросоюза. Он заявил, что «и российские профсоюзы, и большинство зарубежных профсоюзов выступали и выступают за долгосрочное сотрудничество и социальный диалог во благо человека труда, во благо граждан наших стран».

Напомним, ранее немецкие профсоюзы выступили с осуждением национальной санкционной политики, предупредив о катастрофических последствиях