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Владимир Стеклов и Сергей Маховиков присоединились к акции «Лучшим воинам Мира»

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В рамках акции «Лучшим воинам Мира» народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский посетили участников спецоперации на Украине, которые проходят лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье.

«Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг», — заявил Стеклов.

В свою очередь, Маховиков пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу.

На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино.

Кроме того, Стеклов назвал своим человеческим долгом сегодняшнюю встречу. Он отметил, что это просто наш человеческий долг и потребность быть здесь сегодня.

«У нас уже не первое выступление в госпитале. На Донбассе, а именно в городе Донецке, мы тоже посещали госпиталь еще до начала спецоперации, и казалось бы, было затишье, хотя то, что происходило в течение восьми лет никогда нельзя было назвать именно затишьем. Всегда была напряженность и в атмосфере, и в жизни этих людей», — подчеркнул актер.

Также Стеклов в ходе выступления сообщил, что 7 мая, накануне Дня победы, артисты театра планируют снова выступить в Донецке.

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