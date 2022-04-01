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Понасенков о признании иноагентом: «я не получил ни копейки оттуда»

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evgenii_ponasenkov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Минюст РФ внес историка и публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В беседе с «Газетой.Ru» Понасенков заявил, что считает решение ведомства незаконным и необоснованным.

«Я считаю, что это абсолютно необоснованно юридически. Я никогда в жизни не получал ни одной копейки оттуда. Это большая глупость. Те, кто хотят нагадить мне, подрывают прежде всего основы государственности России. Потому что это, во-первых, незаконно, а во-вторых все знают, сколько лет я отстаиваю русскую культуру, пропагандирую ее здесь и за рубежом. Это наносит огромный ущерб имиджу России. Я думаю, что главная проблема России в неумных чиновниках, которые подставляют нашу страну, которые лишают ее интеллектуальной базы, которые всячески нарушают законы Российской Федерации», — заявил Понасенков.

Историк добавил, что намерен оспаривать решение Минюста в суде, так как его правота «очевидна». По словам Понасенкова, в скором времени именно ему «придется спасать и восстанавливать имидж нашей страны».

«Я буду оспаривать это незаконное решение в суде. Я понимаю, что в нашем замечательном суде оспаривать что либо очень сложно, но мне также абсолютно понятно, что пройдет недолгое время и моя правота будет всем очевидна, как она очевидна сейчас всем приличным людям России», — заключил он.

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