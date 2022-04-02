Снег и до +3°C ожидается в Москве

Облачная погода с возможным дождем и мокрым снегом, гололедица ожидаются в Московском регионе в субботу, 2 апреля, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным специалистов, днем в столице — от +1°C до +3°C, в ночь на 3 апреля температура воздуха может максимально опуститься до отметки в -4°C.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 2 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит 733–738 мм рт. ст. Влажность воздуха в рамках нормальных значений — около 75%.

В Подмосковье ожидается температура от -2°C до +4°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до 0°C... -6°C. Утром возможна гололедица. Влажность воздуха — до 80%.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о приближении средиземноморского циклона «Катарина». По словам синоптика, в субботу, 2 апреля, в столице выпадет до 12-14 мм мокрого снега. Это близко к рекорду этого дня в 1972 году, когда выпало 15,5 мм осадков.