Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

Врач заявила, что заражение COVID-19 увеличивает шансы развития туберкулеза

Слушать
Остановить
close
100%
Антон Вергун/РИА «Новости»

Главный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева рассказала, что в России существенно снизилась заболеваемость туберкулезом, однако коронавирусная инфекция может спровоцировать его распространение. Об этом пишут «Известия».

Врач отметила — за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась на 42%, смертность — на 30%, и, вероятно, тенденция к снижению заболеваемости сохранится в будущем. По ее словам, в России — хорошо организованная противотуберкулезная служба, которой нет больше нигде в мире.

Однако в связи с пандемией COVID-19 в России была приостановлена диспансеризация, во время которой специалисты могли выявлять заражения туберкулезом. К тому же COVID-19 ослабляет иммунную систему, подвергая организм риску заражения другими инфекциями.

«Коронавирус поражает легочную ткань, и возбудитель туберкулеза, палочка, которая могла всю жизнь «проспать» в организме, активизируется», — предупредила Васильева.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог и профессор Петр Чумаков спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+