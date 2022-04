Американцы считают, что западные СМИ «подогревают» конфликт на Украине из-за денег

Ведущие западные СМИ заинтересованы в развитии конфликта на Украине, поскольку имеют прямую финансовую выгоду. Подавляющее большинство публикаций содержат призывы к более агрессивным действиям, в том числе к вводу войск в регион и увеличению поставок летального оружия. На это обратили внимание пользователи популярного американского форума Reddit.

Пользователь под ником u/justConnive представил итоги исследования, проведенного изданием MintPressNews, которое проанализировало авторские публикации в ведущих американских СМИ, посвященные конфликту на Украине. Выяснилось, что авторы в большинстве случаев выступают за эскалацию конфликта.

Всего было проанализировано около сотни статей: порядка 50% из них были опубликованы в издании The Washington Post, 27 — в The Wall Street Journal и 15 — в The New York Times.

Тон этих публикаций применительно к ситуации на Украине был очень резким в отношении России. Почти в 90% материалов говорилось, что Запад должен действовать жестче.

Во многих колонках Россия представлялась в качестве агрессора, при этом о роли НАТО в эскалации конфликта не говорилось ни слова, как и о сотрудничестве США с украинскими неонацистами. Кроме того, авторы колонок активно поддерживают идеи отправки американского оружия и войск на Украину.

Например, в одной из публикаций предлагалось направить на Украину 85 000 американских солдат. Также звучали призывы к превращению США в глобальное военное государство.

Пользователи Reddit обратили внимание, что большинство авторов, выступающих за эскалацию конфликта, связаны с военно-промышленным комплексом, чем и обусловлен тон статей.

Очевидно, что американские военно-промышленные компании хорошо зарабатывают на подобных заявлениях. В посте приводятся слова гендиректор компании Raytheon (производитель ЗРК «Патриот», КР «Томагавк», ПЗРК «Стингер»), который заявил об ожидании роста прибылей из-за кризиса на Украине. Это подтверждают и биржевые показатели – акции Raytheon выросли до исторического максимума.

В свою очередь, у телеканалов, освещающих конфликт на Украине, резко растут рейтинги. CNN, Fox и MSNBC значительно увеличили просмотры — 6,4 млн зрителей по сравнению с 4 млн в январе. У того же MSNBC было 980 тыс. репортажей о войне, что на 51% больше, чем январский показатель.

«Мейнстримными СМИ владеют торгаши, которые получают деньги от обеих воюющих сторон, и в каждой войне они только обогащаются, и никогда не проигрывают», — указывает vextaxation.

«Даже Холодная Война была развязана ВПК...», — отмечает SWINDLERS_USA.

За сутки публикация на Reddit собрала более 17 000 просмотров, а пользователи назвали отметили ее как «полезную».