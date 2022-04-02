В Дагестане высадили деревья в память о погибшем на Украине Нурмагомеде Гаджимагомедове

В Махачкале по инициативе организации «Волонтеры Победы» была организована высадка деревьев в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего ходе спецоперации на Украине. Памятное мероприятие прошло на территории школы, где учился Гаджимагомедов.

Напомним, младшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову было посмертно присвоено звание Героя России. Его подразделение во время специальной военной операции в Донбассе выполняло особую задачу. Столкнувшись с превосходящими силами противника, Гаджимагомедов отвлек внимание на себя, дав возможность остальным бойцам выйти из окружения.

«Каждый педагог находил общий язык с моим сыном, и мой сын находил с ними общий язык. Он многих своих преподавателей помнил и был горд, что учился там. То, что вы решили увековечить его память и сделать аллею — огромное спасибо. Пусть на его примере растет нынешнее поколение, вся молодежь, все дети. Пусть будет мир на Земле», — сказала мама Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева.

Накануне центральное мероприятие в рамках «Сада памяти» прошло в Каспийске. К акции присоединились врио министра природных ресурсов и экологии, министр по делам молодежи, представители администрации Каспийска, депутаты Народного собрания, волонтеры, школьники и студенты. Вместе они высадили 77 сосен, символизирующих число лет со дня Великой Победы.

«Мы отдадим память нашим отцам и дедам, которые погибли при выполнении своего воинского долга. Эта акция помогает озеленять наш город, делать его красивее, добрее и чище. У нас еще много работы, надо держать в карманах рабочие перчатки и быть готовыми трудиться. Такое благое дело накануне священного месяца Рамадан вдвойне важно и значимо для каждого из нас», — сказал глава Каспийска Борис Гонцов.

Международная акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память обо всех погибших в 1941–1945 гг., традиционно стартовала 18 марта в городе-герое Севастополе. «Сады памяти» уже появились в Крыму, в Геленджике, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, в Германии, Сербии, Катаре и др. «Сад памяти» пройдет во всех регионах России и за рубежом до 22 июня.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».