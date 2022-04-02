Режим ЧС ввели из-за пожара в Минусинском районе Красноярского края

Режим ЧС введен в Минусинском районе Красноярского края из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Режим ЧС введен по решению главы района.

В краевой прокуратуре сообщали, что из-за природного пожара сгорели 20 домов в дачном обществе «Кооператор». Спасателям пришлось эвакуировать население. Уточнялось, что возник риск распространения пожара еще на два дачных общества — «Железнодорожник» и «Автомобилист», а также на поселок Зеленый Бор, однако позднее возгорание удалось локализовать. В МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 0.7 га.

Ранее произошел пожар на складе автозапчастей в Красноярске. Обрушилась крыша одного из горящих зданий. В результате трое пожарных, отправившихся на поиски одного из сотрудников, погибли. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».