Представители буддийских организаций РФ выступили против запрета УПЦ МП на Украине

Представители буддийских организаций Российской Федерации выступили с обращением по поводу возможного запрета деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) на территории Украины.

«Мы, представители буддийских организаций Российской Федерации, с большой тревогой восприняли тревожные новости о возможном запрете деятельности УПЦ МП на территории Украины, с последующим изъятием принадлежащей ей недвижимости в пользу государства.

Со своей стороны, мы выражаем полную солидарность руководству РПЦ, неотъемлемой частью которой, безусловно, является УПЦ МП, в его стремлении защитить права и свободы подавляющего большинства религиозных граждан Украины, традиционно принадлежащих именно УПЦ МП», — говорится в сообщении.

Буддисты России призвали «ООН, президента Российской Федерации, ее высшее политическое руководство, общественные и религиозные организации, а также всех людей доброй воли, сделать все возможное и невозможное, дабы не допустить запрета деятельности УПЦ МП».