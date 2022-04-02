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Политолог Колчин: инструмент санкций потерял иллюзорную легитимность

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Принятое Советом ООН по правам человека положение об осуждении односторонних санкций является результатом политики стран НАТО. Таким мнением поделился политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Односторонние санкции уже более полувека являются инструментом давления и принуждения в дипломатическом арсенале стран Запада. Коллективные санкции активно применялись со времен холодной войны для противостояния странам, имеющим позицию отличную от точки зрения НАТО. Иран, Китай, Северная Корея, Россия — только самые известные цели для санкций «коллективного Запада». С каждым годом политика санкций усиливала рост антиамериканских и антиевропейских настроений. Итогом этих тенденций стало международное осуждение политики введения односторонних санкций.

Представители стран блока НАТО активно пытались саботировать принятие постановление, но Россия, Китай и Индия общими усилиями смогли одержать над ними вверх в ходе голосования. В результате количество поддержавших документ стран почти вдвое превысило количество выступивших против его принятия», — сказал Колчин.

Политолог убежден, что инструмент санкций окончательно потерял иллюзорную легитимность.

«Также Совет по правам человека выступил за создание на платформе ООН механизма юридической поддержки «жертв» санкций. Тем самым Организация объединенных наций окончательно приравняла односторонние санкции к преступлению — нарушению международнрго права», – заключил Колчин.

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