Москва возвращает к прежнему режиму работы ряд «ковидных» госпиталей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в настоящее время из работы с пациентами с коронавирусом выводят около 5 тыс. коек, большая часть из них — четыре госпиталя и модульные комплексы в больницах — будет законсервирована, передает РИА «Новости».

Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, ряд медицинских и реабилитационных учреждений вернутся к обычному режиму работы.

При этом в Москве продолжат работать с пациентами с коронавирусом 11 больниц на 3 тыс. коек, они составят резервный фонд.

По словам Раковой, сейчас уже не требуются такие «огромные мощности», которые нужны были на пиках заболеваемости COVID-19, можно наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве коронавирус был выявлен у 1764 человек, 938 госпитализировали.