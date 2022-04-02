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В центре Нью-Йорка проходит акция в поддержку России и Донбасса

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В центре Нью-Йорка напротив известного туристам магазина Macy's проходит акция в поддержку России, ДНР и ЛНР, передает ФАН.

Митинг проводят неправительственные организации, в их числе «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», «Остановите кампанию лжи о войне».

Собравшиеся держат в руках транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО», передает РИА «Новости».

«Это не вторжение России. Россия вмешалась, чтобы спасти людей Донецка и Луганска, которых убивали восемь лет. 14 тысяч человек погибли, и ни одно масштабное западное СМИ об этом не сообщает», — заявил один из участников акции.

По его словам, американскому правительству не нравится, что ДНР и ЛНР объявили о суверенитете.

«США считают, что только они могут провозглашать государства независимыми», — добавил он.

Как заявил представитель «Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине» Грэг Баттерфилд, людей в США заваливают ложью и дезинформацией.

«Никому не говорят о восьмилетней войне против народа Донбасса, которую Украина ведет при помощи оружия США и НАТО. Никому не говорят, что Россия вмешалась по просьбе Донбасса, чтобы помочь остановить войну, а не развязать новую», — сказал он.

Баттерфилд отметил, что Вашингтон пытается изобразить Москву агрессором, надавить на нее с помощью санкций и наращивания сил НАТО.

«Мы здесь, чтобы сказать этому «нет». Большинство граждан США всего этого не знают. Вместо этого они страдают от коллапса системы здравоохранения, недостатка рабочих мест, нехватки денег на школы из-за инфляции», — заявил Баттерфилд.

Собравшиеся считают, что американским властям следует направить деньги на решение внутренних проблем, а не на вооружение Украины.

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