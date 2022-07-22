Ветеринар объяснил, почему красноярского медведя вылетели спасать специалисты из Москвы

Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, почему спасать белого медведя с застрявшей банкой сгущенки в пасти в Красноярском крае направили специалиста из Москвы.

«Ветеринары зоопарков научены усыплять диких зверей. Там вся суть даже не в операции, а в грамотно сделанном на расстоянии наркозе. Ведь одна ошибка может стоить жизни либо животного, либо человека», — объяснил он в эфире НТВ.

Цыпленков выразил надежду, что животное скоро придет в норму, даже если у его «онемел или отвалился кусок языка».

Накануне на севере Красноярского края спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Животное мучалось более суток. Для проведения операции из Москвы вылетела группа специалистов с главным ветврачом столичного зоопарка. Выяснилось, что пострадавшая – молодая медведица, ее решили назвать Монеточкой. Ей приготовили 50 кг рыбы для последующей реабилитации.