«Аэрофлот» и «ФПК» запустили совместный пилотный проект по перевозке пассажиров на южные курорты России

Добраться в Краснодар и Анапу, где пока еще закрыто авиасообщение, теперь можно на «Ласточке» от аэропорта Сочи. Расписание электропоезда специально подстроено под прилеты самолетов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Совместный проект «Аэрофлота» и Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу авиационным и железнодорожным транспортом реализован в рамках подписанного на полях Петербургского международного экономического форума меморандума о сотрудничестве.

Уже сегодня на сайте «Аэрофлота» в специальном разделе «Дополнительные услуги» пассажиры могут одновременно оформить перелет до Сочи и проезд железнодорожным транспортом от аэропорта до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края.

Для удобства путешествия ФПК дополнительно запустила электропоезда «Ласточка». Компании специально установили 3-х часовой интервал между прибытием самолета в Сочи и отправлением поезда.

Таким образом, у пассажира будет достаточно времени, чтобы получить багаж, а затем удобно, без дополнительных пересадок, продолжить путь до курортных городов, отмечают в «Аэрофлоте».

«В условиях внешних ограничений мы видим, что пассажиры меняют предпочтения при планировании летнего отдыха — резко вырос спрос на внутренний туризм. Поэтому перед участниками транспортной отрасли стоит ключевая задача — предоставить максимальный выбор, удобство и свободу для передвижения внутри страны», — подчеркивает заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.

По его словам, приобретая комбинированную перевозку, путешественник получает готовый продукт, который не нужно заранее продумывать самостоятельно.

«Чем больше у туристов вариантов для того, чтобы быстрее добраться до курорта, тем лучше для самого туриста и туристического бизнеса. Мультимодальные перевозки должны частично компенсировать транспортные ограничения в высокий сезон и предоставить пассажирам уверенность в том, что у внутреннего туризма есть свои неоспоримые преимущества — предсказуемость, надежность и безопасность», — сказал Чиханчин.

В свою очередь гендиректор АО «ФПК» Владимир Пястолов подчеркнул важность взаимодействия с авиаторами и отметил, что Федеральная пассажирская компания видит большую перспективу в развитии комбинированных перевозок.

Отмечается, что в дальнейшем обе компании намерены расширять географию предоставления совместного продукта.