Китаец поймал ребенка, выпавшего из окна с пятого этажа

Мужчина из Китая стал героем в соцсетях после того, как поймал ребенка, выпавшего из окна с пятого этажа, пишет Asia One.

31-летний Шэнь Донг припарковал свою машину, когда услышал громкий хлопок. Оказалось, шум возник из-за двухлетней девочки, выпавшей из окна с пятого этажа. Пролетев несколько метров, она приземлилась на террасу кафе, которое располагалось на первом этаже дома.

После этого она начала скатываться вниз, рискуя упасть на бетон, но в этот момент подоспел Шэнь, успевший поймать ребенка буквально в последний момент. По данным медиков, в результате инцидента девочка получила травмы рук и ног, но ее состояние стабильное.

«Не могу вспомнить подробности и о чем думал в тот момент. Я просто инстинктивно бросился к ребенку. Мне повезло, что я успел вовремя», — рассказал Донг.

После того, как новость о поступке мужчины разошлась по соцсетям, люди назвали его настоящим героем.

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