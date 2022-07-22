Вор обокрал магазин сыровара Олега Сироты и испражнился на месте преступления

В Москве мужчина вломился в магазин сыровара Олега Сироты, ограбил его и испражнился. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал 360tv.

На кадрах видно, как неизвестный злоумышленник залезает в закрытый магазин сыровара, затем присаживается на корточки и начинает копаться в вещах.

«Самое страшное, что злодей еще и оскорбил и осквернил нашу торговую точку: наложил там в углу огромную кучу», — рассказал о произошедшем сам Сирота.

Ранее сообщалось, что в Московской области в отношении 56-летнего уроженца Ставрополья возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в хищении 600 тыс. руб. у 81-летней пенсионерки.