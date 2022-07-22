Политолог объяснила, почему стабилен рейтинг доверия президенту Путину

Политолог Анна Фёдорова прокомментировала результаты опроса фонда «Общественное мнение» посвященного рейтингу доверия президенту России Владимиру Путину.

«78% это огромный рейтинг поддержки, и то, что он продолжается оставаться стабильно высоким все эти месяцы после начала спецоперации говорит о нескольких вещах. Во-первых, российское общество в вопросах поддержки курса президента и поддержки спецоперации консолидировано. Как бы нас не убеждали некоторые СМИ, что в обществе произошел раскол, очевидно, это не так. Эта база поддержки президента остается стабильной и никаких признаков ее деформации нет», — заявила она.

По ее мнению, такой уровень поддержки со стороны населения не в последнюю очередь объясняется тем, что никаких экономических катастроф не случилось за это время.

«В общем, те ситуации, которые возникли, больше похожи на решаемые. Ничего такого не произошло, что бы заставило среднего гражданина страны сказать: «все, я больше теперь власть и президента поддерживать не буду». Наоборот, люди даже готовы преодолевать какие-то трудности и чувствовать себя правыми», — уточнила политолог

Также она подчеркнула, что очень много для консолидации общества делается извне.

«То есть усилия развить какой-то раскол, все эти истории с разделением русских на хороших и плохих, достойных и недостойных вызывают у людей сейчас такое отвращение, что напротив способствует консолидации общества. И западные страны и действующая за рубежом на их деньги русскоязычная оппозиция хотели одной реакции общества, а добились прямо противоположной», — заключила Федерова.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доверяют 78% граждан страны. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

В исследовании указано, что о доверии президенту заявили 78% опрошенных, 13% «скорее не доверяют» главе государства, остальные затруднились с ответом.