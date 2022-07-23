Власти Запорожской области назвали возможные сроки начала поставок газа из России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что строительство нового газопровода планируют закончить в сентябре на освобожденной территории региона, которую Украина отключила от подачи газа, передает ТАСС.

По его словам, «в лучшем случае» поставки газа на эту территорию из России начнутся в начале сентября, «если все получится».

«Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время», — сказал Рогов.

12 июля Минэнерго России было поручено проработать вопрос с газоснабжением в Запорожье.

Ранее власти Запорожской области обратились к российскому правительству с просьбой помочь с газоснабжением.

9 июля на Запорожье заявляли, что Украина оставила часть региона без газа, повредив газопровод.