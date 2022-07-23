В Москве в субботу ожидается до +30°С

Синоптики пообещали, что в Москве и области в субботу, 23 июля, будет до +30°С. В регионе будет малооблачно, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +28...+30°С. Ожидается северный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Ожидается западный ветер со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.

Ранее метеорологи спрогнозировали наступление нетипичной для российских регионов жары в начале августа. Они утверждают, что аномальные погодные условия будут наблюдаться во многих регионах РФ, однако в Сибири они будут наиболее заметны. В начале августа в эту часть страны придет резкая жара.