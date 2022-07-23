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Диетолог Копытько назвала популярное блюдо, которое провоцирует накопление жира

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Depositphotos

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, руководитель отделения диетологии клиники «Ревиталь-парк» Марина Копытько рассказала, что круассаны с кофе на завтрак могут запустить процесс накопления жира в организме. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира», — объяснила диетолог.

Специалист уточнила, что круассаны выпекают из муки высшего сорта, в которой маленький процент белка и практически не содержатся витамины и минералы.

Марина Копытько советует отдать предпочтение хлебобулочным изделиям, которые были изготовлены из муки более грубого помола, так как в ней находится больше полезных веществ.

Ранее была названа выпечка, которая может спровоцировать рак.

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