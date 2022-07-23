SHOT: в Вилючинске заммэра упала на автомобиле в воду с пирса

Заместитель мэра Вилючинска, Камчатский край, упала с пирса на машине в воду, сообщается в Telegram-канале «SHOT».

56-летняя Елена Бойчук по неизвестной причине на высокой скорости вылетела с пирса в бухту Крашенинникова на внедорожнике Honda CR-V. Автомобиль практически полностью ушел под воду. Женщину спасли прохожие, которые вытащили ее из машины на берег. На суше заместителю мэра помогли спасатели.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Мэр города Сергей Потапов рассказал, что она в сознании и чувствует себя хорошо.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Красноярском крае спасли 9-летнюю велосипедистку, упавшую с моста в воду.