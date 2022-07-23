В Росгосцирке рассказали о мерах поддержки цирковых артистов

В Росгосцирке рассказали, в каком состоянии сейчас находится цирковая отрасль и как проходит процесс реформ, без которого развитие российского цирка невозможно.

«В цирковой отрасли непростые времена. Был довольно длительный период пандемии, когда цирки не работали вообще. Потом восстановительный период, когда постепенно включались в работу по 25% загрузки зала. Сегодня новые вызовы – все сейчас столкнулись с проблемой отмены русской культуры. Бесспорно, это коснулось и российского цирка. В такой ситуации неизбежны спорные моменты и конфликты», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Весь этот процесс болезненно воспринимается некоторыми сотрудниками, которые высказывают свое недовольство публично. Так, ранее артисты программы «Цирк на воде» написали заявления на увольнение по собственному желанию с оговоркой о вынужденном принятии решения об увольнении из-за низкой заработной платы. Как рассказал руководитель шоу Андрей Шевченко Life.ru, он и его коллеги были вынуждены принять такое решение в связи с тем, что члены правления компании несколько месяцев давили на них и препятствовали работе.

В Росгосцирке отметили, что коллектив работал с частным продюсером, который модернизировал созданную Российской государственной цирковой компанией в 2000-х годах программу «Цирк на воде». В этом составе программа просуществовала долгое время, и никто из артистов никогда не обращался с жалобами на низкую заработную плату.

Кроме того, подаче заявлений предшествовала череда отказов руководителя программы и предлагаемых им юрлиц от разнарядки в города присутствия компании. Таким образом под угрозу срыва неоднократно ставилась работа всего циркового конвейера и был нанесен многомиллионный ущерб компании.

«В июне текущего года коллектив получил разнарядку в Курский государственный цирк. Однако от директора коллектива поступило заявление о невозможности проведения гастролей в этом цирке ввиду якобы неисправности оборудования. Также руководитель программы попросил предоставить коллективу вынужденный простой», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что артистам шоу с целью избежать неоправданных трат государственных средств на простое программы, было предложено работать в других программах. Также Росгосцирк предложил восстановить программу за свой счет, а все артисты, подавшие заявление об увольнении, получили уведомление о том, что у них есть по трудовому законодательству 2 недели, для принятия окончательного решения.

Сейчас Росгосцирк переживает процесс активных реформ. Так, за последний год была проведена работа по привлечению в отрасль частных инвестиций. Например, были организованы спектакль к 350-летию Петра Первого «Быть по сему!», цирковой мюзикл на воде «Одиссея», программа к 100-летию народного артиста СССР Юрия Никулина «Клоун», совместные проекты с «Королевским цирком», «Шоу воды, огня и света», цирковые шоу «Калейдоскоп фантазий» и «Счастливый билет» и другие представления, которые проходят в цирках по всей стране.

Также для артистов разработана система поддержки, которая предполагает модернизацию зданий гостиниц и общежитий, предназначенных для проживания артистов циркового конвейера.

«Все это часть большой комплексной работы по развитию отечественного циркового искусства», — подчеркивают в Росгосцирке.