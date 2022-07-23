Клип «Я русский» артиста SHAMAN за сутки набрал миллион просмотров и вышел на первое место в трендах YouTube

Российский певец SHAMAN 22 июля опубликовал на YouTube клип на песню с говорящим названием «Я русский». Автором песни выступил сам артист - SHAMAN написал музыку и слова. Ему же принадлежит идея клипа.

Песня произвела в интернете эффект разорвавшейся бомбы. За сутки видеоролик набрал миллион просмотров, 115 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. Клип занял первое место в трендах платформы.

«Я русский» - это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — прокомментировал релиз исполнитель.

В ролике SHAMAN прогуливается в белой рубашке по полю среди колосьев, на его груди – крест. Во второй части клипа артист предстает в образе бунтующего рок-идола, и поет для своих многочисленных поклонников, что стилистически совпадает с духом песни. Сама песня - патриотическая. Она рассказывает про преемственность поколений и о том, что русские люди должны гордиться своей страной.

«Русский поэт, правильный поэт и музыкант, который не может не писать и не станет прятаться по запселым евроуглам. Интернет его площадка, Россия его страна. 23 февраля он выложил свое порвавшее пространство «Встанем», а 24 февраля мир изменился навсегда. «Я русский и мне повезло» это новая песня-манифест. Для русских и про русских всех национальностей», — говорит об исполнителе автор Telegram-канала «Караульный Z».

SHAMAN - профессиональный музыкант с тремя профильными образованиями, включая РАМ им Гнесиных, и сильным голосом в пять октав. Настоящее имя артиста Ярослав Дронов. SHAMAN самостоятельно продюсирует свой проект и является автором слов и музыки всех своих песен.

Музыкант добился популярности благодаря интернету, его песня «Встанем» попала в тренды соцсетей и сразу стала национальным хитом. Сегодня число подписчиков в его соцсетях превышает 2,5 млн, а число просмотров на видео — 250 млн. На ближайший год у артиста запланирован гастрольный тур по более чем 100 городам России. В марте 2023 года он выступит в Crocus City Hall в Москве и в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.