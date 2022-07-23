В Иркутской области из-за сильного ливня город остался без электричества

В Киренске из-за сильного ветра и дождя повалило опоры энергоснабжения, из-за чего в городе отсутствует электричество, сообщает глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном Telegram-канале.

Порывы ветра достигали 27 м/с. Стихия повалила опоры энергоснабжения и деревья в городе. Люди, отдыхающие на пляже, из-за шторма не могут выехать. К ним были отправлены спасатели.

Администрация города намерена в первую очередь восстановить электричество и расчистить дороги. Эти вопросы обсудят на заседании районного КЧС.

Ранее подмосковные энергетики сократили время устранения нарушений при ударах стихии.