Атаман Терского казачьего войска, помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, казачий полковник Виталий Кузнецов вручил боевое знамя командиру батальона «Терек» казачьей бригады Дон.

Как сообщает Telegram-канал «Атаман», вручение прошло в торжественной обстановке при участии командования подразделения и высшего военного руководства. В числе присутствующих также были ответственный секретарь Совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко, генерал-лейтенант запаса Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников, представитель Всероссийского казачьего общества Юрий Кот.

«Дата для мероприятия была выбрана неслучайной. В этот день православные люди отмечает день Казанской иконы Божьей матери, которая является покровителем всех воинов. Командиру батальона «Терек» также была вручена икона Святого Николая, которая теперь стала реликвией боевого подразделения, призванной защитить казаков на поле брани», — говорится в сообщении.

Напомним, батальон «Терек» сформирован из числа казаков Терского казачьего войска. Он вошел в состав сводной казачьей бригады «Дон», которая с недавних пор включает в себя уже несколько казачьих подразделений. Сегодня терские казаки выполняют свой государственный и воинский долг по защите мирных жителей Донбасса и Украины.

Еще в середине апреля «Дон» был переброшен на изюмское направление. Отряд выполнил поставленные задачи в районе населенного пункта Великая Камышеваха, где велись тяжелые бои. Выбив противника с хорошо укрепленных позиций, в течение короткого времени казаки отряда Дон смогли значительно расширить зону оборонительных рубежей.

«Во время проведения оборонительных действий подразделение отразило многократные попытки ВСУ вернуть под свой контроль потерянные киевским режимом территории. «Теперь отряд Дон по заслугам стал казачьей бригадой, в составе которой мужественные казаки батальона Терек», — отмечается в сообщении.