В Камеруне состоялись похороны Пьера Нарцисса

В Камеруне состоялись похороны российского певца Пьера Нарцисса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство африканской страны в Москве.

«Похороны Пьера Нарцисса прошли... в 13 часов по местному времени в деревне Бонаматеке», — сказали в посольстве.

Там отметили, что накануне была проведена прощальная церемония по камерунским обычаям.

Ранее бывшая супруга покойного певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала о переносе похорон артиста и общении с его африканскими родственниками.

По ее словам, перед отправкой тела певца на родину в Камерун она «забальзамировала его как Ленина».

Калачева также отметила, что родные покойного Нарцисса намеренно несколько раз срывали прощание с ним.

Исполнителя похоронят только 23 июля в Камеруне.

До этого близкий друг Пьера Нарцисса Сергей Дворцов признался, что мать покойного сомневается в причине его смерти. Он заявил — мать решила, что сына убили.