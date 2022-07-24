Вирусолог Альтштейн: переход COVID-19 в сезонное состояние потребует времени

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания потребует времени, процесс может занять от года до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

Вирусолог подчеркнул, что когда коронавирус станет сезонным заболеванием, то летальность от него станет очень низкой, но на это потребуется время. Он отметил, что предварительный процесс генетического истощения штамма вируса протекает быстро — он занимает месяцы. Но чтобы защита была дольше и за счет иммунитета, необходимо время.

По оценкам Альтштейна, переход коронавируса в сезонное состояние может занять от года до трех лет.

Ранее врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта Coronavirus-Control.ru Светлана Божко заявила, что инфицированный новым вариантом коронавируса «кентавр» способен заразить до 16 человек.

По ее словам, новый подтип вируса может занять одну из лидирующих позиций среди других циркулирующих видов коронавируса.